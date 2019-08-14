Забруднені вибухом в РФ повітряні маси протримаються над Україною до 16 серпня

Забруднені маси, спричинені в результаті аварії в Російській Федерації, протримаються над Україною до 16 серпня. Про це йдеться в Facebook Луганської ОДА, повідомляє РБК-Україна.

За повідомленням Державної інспекції ядерного регулювання України, 8 серпня в РФ під час військових випробувань поблизу Архангельська стався вибух, в результаті якого короткочасно підвищився радіаційний фон.

Згідно з дослідженнями гідрометеорологів 12 і 13 серпня радіаційний фон над територією України мав середньостатистичні показники і коливався в районі 11 мкР/год, при безпечній нормі в 23 мкР/год.

Очікується, що забруднені атмосферні маси будуть знаходитися над Україною до 16 серпня. Однак, небезпеки для життя громадян, їх майна або навколишнього середовища не спостерігається.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вибух на полігоні в Архангельську міг бути пов'язаний з випробування крилатої ракети Skyfall. Передбачається, що завдяки невеликим ядерним реакторам вона спроможна досягти будь-якої частини світу.

Також повідомлялося, що при аварії загинуло п'ятеро співробітників саровського ядерного центру. За словами глави Росатома аварія сталася при випробуванні "нового спецвиробу".