Жители Луганской области обратились к Зеленскому из-за угольной блокады РФ местной ТЭС

Жители Луганщины обратились к президенту, премьеру и губернатору с просьбой решить ситуацию с блокированием Россией поставок угля на Луганскую ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Общественного совета при Счастинской городской военно-гражданской администрации (ВГА) Андрея Гундертайло в Facebook .

Он рассказал, что такое решение было принято на экстренном внеочередном заседании Общественного совета при Счастинской городской ВГА.

Заседание было созвано из-за решения РФ заблокировать поставки угля в Украину, которые в отсутствие железнодорожного пути из контролируемой части Украины являются единственным источником поставки угля на Луганскую ТЭС.