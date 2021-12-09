Жители Луганской области обратились к Зеленскому из-за угольной блокады РФ местной ТЭС
Жители Луганщины обратились к президенту, премьеру и губернатору с просьбой решить ситуацию с блокированием Россией поставок угля на Луганскую ТЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Общественного совета при Счастинской городской военно-гражданской администрации (ВГА) Андрея Гундертайло в Facebook.
Он рассказал, что такое решение было принято на экстренном внеочередном заседании Общественного совета при Счастинской городской ВГА.
Заседание было созвано из-за решения РФ заблокировать поставки угля в Украину, которые в отсутствие железнодорожного пути из контролируемой части Украины являются единственным источником поставки угля на Луганскую ТЭС.
Ранее стало известно, что для предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации в регионе Луганская ОГА обратилась к министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирине Верещук с просьбой способствовать снятию блокады на поставку угля на Луганскую ТЭС.
Как отмечалось, в качестве временной альтернативы станция также может использовать природный газ, но для этого требуется указание государственной монополии НАК "Нафтогаз Украины".