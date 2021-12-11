Луганська область на порозі катастрофи через блокування Росією постачання вугілля, - нардеп

У зв'язку із запровадженою Росією транспортною блокадою та зупинкою постачання вугілля на Луганську ТЕС регіон опинився на межі техногенної катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Сергія Шахова.

"Ми трубили про це ще з літа, ми говорили про те, що до ТЕС немає залізниці. Дана ситуація, яка зараз склалася на Луганщині - це фактично техногенна і соціальна катастрофа. На ТЕС залишилося всього 30 тис. тонн вугілля, цього вистачить на 20 діб, а якщо почнуться морози, система взагалі не витримає", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна24".

Шахов підкреслив, що влада за 7 років так і не побудувала пряму залізницю до міста Щастя, залишивши регіон залежно від Росії.

Також Кабмін не забезпечив станцію газом, поставивши під загрозу 12 тис. осіб, а також 53 лікарні, 293 школи, 253 дитсадки та всі шахти області.