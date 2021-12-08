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Луганская ОГА просит Верещук добиться от РФ снятия угольной блокады местной ТЭС

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Луганск, Среда 08 декабря 2021 16:57
Луганская ОГА просит Верещук добиться от РФ снятия угольной блокады местной ТЭС Фото: Луганская ТЭС (reform.energy)
Автор: Наталия Гурковская

Луганская ОГА просит министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук способствовать решению вопроса поставки антрацитового угля на Луганскую ТЭС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"С целью недопущения возникновения чрезвычайной ситуации просим Вас инициировать на заседании Рабочей подгруппы по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы рассмотрение вопроса по согласованию с Минэкономики РФ квот на отгрузку антрацитовой марки угля для Луганской ТЭС", - говорится в письме.

В ОГА также отметили, что станция работает на угле марки антрацит, который из-за отсутствия железнодорожных подходов с территории Украины поставляется предприятию только из России.

В качестве временной альтернативы Луганская ТЭС также может использовать природный газ, однако для этого требуется указание государственной монополии НАК "Нафтогаз Украины".

В своем письме ОГА отмечает, что угольная блокада РФ может привести к обесточиванию стратегических предприятий и объектов критической инфраструктуры области, а вместе с тем сотен школ и детских садов, более полусотни медицинских учреждений. Кроме того, более 250 тыс. абонентов могут остаться без питьевой воды, а в разгар зимы без тепла может остаться почти 9 тыс. жителей Счастья.

Напомним, что Луганская ТЭС с 2014 года не имеет железнодорожного сообщения с остальной территории Украины. Два подъездных пути проходят с оккупированной территории и со стороны России. За 7 лет "Укрзалізниця", несмотря на обещания, так и не построила железнодорожный путь в город Счастье.

Следовательно, город и ТЭС полностью физически зависимы от железнодорожных поставок исключительно с территории РФ. С 1 ноября 2021 года Россия запретила поставки угля на Луганскую ТЭС в рамках угольной блокады Украины.

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Луганская ТЭС
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