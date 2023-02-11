Оккупанты отключили интернет в Луганской области, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Луганской ОВА.

"Чтобы ограничить доступ к информации граждан Украины на временно захваченных территориях, мобильный оператор МКС с 11 февраля выключил пользователям мобильный интернет. Хотя в отдельных населенных пунктах эта услуга начала исчезать еще неделю назад", - рассказали в администрации.

Россияне стали массово проверять смартфоны детей в школах. Захватчики ищут любой контент, который может быть связан с Украиной.

"Дети вынуждены быть униженными и терпеть эти регулярные издевательские процедуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, в прифронтовых захваченных населенных пунктах, в частности в Кременной, наблюдается нехватка продуктов питания в магазинах, работа которых ограничена, и лекарств.

По данным ОВА, захватчики продолжают грабить то, что еще оставалось уцелевшим на протяжении почти года. Например, в Кременной оккупанты выносят даже дрова, заготовленные еще в прошлом году. Также воруют мебель и технику.