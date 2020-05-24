Lufthansa возобновляет авиарейсы по 20 направлениям

Немецкий авиаконцерн Lufthansa во второй половине июня собирается запустить рейсы из Франкфурта-на-Майне. Ожидается, что самолеты начнут летать примерно по 20 направлениям.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В частности, рейсы начнут выполнять на Крит, Родос, Ибицу, в Венецию и Малагу. Для этого используют 80 самолетов, которые сейчас простаивают из-за пандемии коронавируса.

С 1 июня Lufthansa, Swiss и Eurowings начнут использовать 160 самолетов из имеющихся у них 760. Ожидается, что действующие запреты на поездки отменят с середины июня.

Ранее Lufthansa подтвердила возобновление полетов в Украину.

РБК-Украина писало, что Lufthansa ожидает, что в связи с пандемией коронавируса более четверти самолетов компании не будут использоваться до конца 2022 года.

Также полеты в июне возобновляет турецкая авиакомпания Turkish Airlines.