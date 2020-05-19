Lufthansa ожидает, что четверть самолетов компании не будет использоваться до 2022 года

Немецкая авиакомпания Lufthansa ожидает, что в связи с пандемией коронавируса более четверти самолетов компании не будут использоваться до конца 2022 года. В связи с этим в компании сообщили о неизбежности сокращений на предприятиях по техническому обслуживанию.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в Lufthansa, в 2021 году будут оставаться на земле 300 самолетов компании, а в 2022 году - 200 лайнеров.

"Летом 2023 года, когда мы надеемся, что этот кризис останется позади, у нас все еще будет парк, который на 100 самолетов меньше", - сообщили в авиакомпании.

Отмечается, что в конце 2019 года парк авиакомпании состоял из 763 самолетов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Украина планирует открыть авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза с 15 июня. Однако это возможно лишь при условии, что ситуация с коронавирусом в Украине не будет ухудшаться.

Также сообщалось, что некоторые авиакомпании уже сообщили о планах возобновить полеты в Украину. В частности, даты рейсов уже назначили в Czech Airlines, Lufthansa, Swiss и Wizz Air.