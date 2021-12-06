Лучший ответ Путину - полная готовность к возможной эскалации, - Рудык
Байден и Путин в ходе переговоров будут говорить об Украине, потому что активизация российских войск и эскалация агрессии вызывает опасения наших союзников. Тем временем украинские власти сохраняют опасное "молчание".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на колонку лидера "Голоса" Киры Рудык на "Украинской правде".
Безусловно, все мы должны сохранять спокойствие и готовиться к любым действиям России без паники. Но с позицией властей есть несколько проблем.
"Когда союзники бьют тревогу и рассматривают вероятность вторжения России на территорию Украины как высшую с 2014 года, власть должна комментировать ситуацию и докладывать обществу о том, что она делает для противодействия агрессору. Нет лучшего средства защититься, чем быть готовым. Внутри страны - выполнять оборонный заказ, усиливать экономику, заботиться о защитниках, активно работать с союзниками, снаружи - добиваться превентивных мер по предотвращению агрессии, усиливать санкции в болезненных секторах экономики России, обеспечить для Украины экономическую, политическую, военную поддержку в случае продолжения агрессивных шагов РФ" , - подчеркнула Кира Рудык.
Если Украина будет готова к эскалации, то Путин не будет рисковать новыми санкциями и риском получить сильный ответный удар от украинской армии, уверена лидер "Голоса".
Главное опасение Путина - потерять власть. И складывающаяся неудачно война или ведущая к долгосрочным негативным последствиям ему вряд ли нужна.
Путин любит легкие победы как в Крыму. И потому лучший ответ Украины - готовиться к возможной агрессии. Кремль действует исключительно с одним интересом - сохранение собственной власти в России и возможности зарабатывать на ее природных ресурсах и бюджетах. Поэтому, чего хочет режим Путина, ответить очень просто - сохранить власть и деньги.
"Почему Путину может быть выгодна дополнительная эскалация сейчас? Первое: слабая Украина и "маленькая победоносная война" - прекрасное блюдо для внутреннего потребления и усиление клише "Путин - восстановитель Империи". Второе - для обеспечения комфортного экспорта сырья в Украину Путину необходим диктатор уровня Лукашенко, или сплошное "ЛДНР". При этом решится он на агрессию исключительно в случае, если Украина будет слабой и неготовой, а Россия будет уверена, что реакция Запада будет хилой", - подчеркнула Кира Рудык.
Как сообщалось, ранее Рудык заявляла, что Украина потеряла две недели, прежде чем признала, что кризис на границах со стороны России действительно угрожающий, хотя об этом предупреждали западные партнеры.