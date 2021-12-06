Лучший ответ Путину - полная готовность к возможной эскалации, - Рудык

Байден и Путин в ходе переговоров будут говорить об Украине, потому что активизация российских войск и эскалация агрессии вызывает опасения наших союзников. Тем временем украинские власти сохраняют опасное "молчание".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на колонку лидера "Голоса" Киры Рудык на "Украинской правде".

Безусловно, все мы должны сохранять спокойствие и готовиться к любым действиям России без паники. Но с позицией властей есть несколько проблем.

"Когда союзники бьют тревогу и рассматривают вероятность вторжения России на территорию Украины как высшую с 2014 года, власть должна комментировать ситуацию и докладывать обществу о том, что она делает для противодействия агрессору. Нет лучшего средства защититься, чем быть готовым. Внутри страны - выполнять оборонный заказ, усиливать экономику, заботиться о защитниках, активно работать с союзниками, снаружи - добиваться превентивных мер по предотвращению агрессии, усиливать санкции в болезненных секторах экономики России, обеспечить для Украины экономическую, политическую, военную поддержку в случае продолжения агрессивных шагов РФ" , - подчеркнула Кира Рудык.

Если Украина будет готова к эскалации, то Путин не будет рисковать новыми санкциями и риском получить сильный ответный удар от украинской армии, уверена лидер "Голоса".

Главное опасение Путина - потерять власть. И складывающаяся неудачно война или ведущая к долгосрочным негативным последствиям ему вряд ли нужна.

Путин любит легкие победы как в Крыму. И потому лучший ответ Украины - готовиться к возможной агрессии. Кремль действует исключительно с одним интересом - сохранение собственной власти в России и возможности зарабатывать на ее природных ресурсах и бюджетах. Поэтому, чего хочет режим Путина, ответить очень просто - сохранить власть и деньги.

"Почему Путину может быть выгодна дополнительная эскалация сейчас? Первое: слабая Украина и "маленькая победоносная война" - прекрасное блюдо для внутреннего потребления и усиление клише "Путин - восстановитель Империи". Второе - для обеспечения комфортного экспорта сырья в Украину Путину необходим диктатор уровня Лукашенко, или сплошное "ЛДНР". При этом решится он на агрессию исключительно в случае, если Украина будет слабой и неготовой, а Россия будет уверена, что реакция Запада будет хилой", - подчеркнула Кира Рудык.