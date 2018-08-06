Лучший футболист ЧМ-2018 Модрич хочет уйти из "Реала"

Один из лидеров мадридского клуба уже сообщил о своем желании руководству

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич хочет покинуть свой нынешний клуб. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, Модрич уже проинформировал руководство "Реала" о своем желании сменить команду.

Ранее в СМИ сообщалось, что в приобретении 32-летнего хорвата заинтересован миланский "Интер".

Модрич на чемпионате мира-2018 дошел со сборной Хорватии до финала и стал обладателем награды "Золотой мяч", которая вручается лучшему игроку турнира. В минувшем сезоне он сыграл 43 матча за "Реал" и забил два гола.

Модрич выступает за мадридский клуб с 2012 года, в составе которого он четырежды выиграл Лигу чемпионов, трижды - клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, дважды - Суперкубок Испании, по разу - чемпионат и Кубок Испании.

Напомним, лучший молодой игрок ЧМ-2018 не планирует переходить в "Реал".