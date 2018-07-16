Лучший молодой игрок ЧМ-2018 не планирует переходить в "Реал"

Новости Спорт 16.07.2018 - 14:22
Фото: Килиан Мбаппе (twitter.com/FIFAWorldCup)
Фото: Килиан Мбаппе (twitter.com/FIFAWorldCup)

Мбаппе счастлив в ПСЖ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что останется в "Пари Сен-Жермен", несмотря на появлявшиеся слухи о его возможном переходе в мадридский "Реал". Об этом сообщает интернет-портал Goal.

Мбаппе выиграл награду лучшему молодому игроку чемпионата мира 2018 года после того, как накануне помог сборной Франции завоевать золотые медали, став автором одного из голов.

"Я остаюсь в ПСЖ и продолжу свой путь с ними. Моя карьера только начинается", - сказал француз.

В прошлом сезоне Мбаппе забил 21 гол во всех турнирах за ПСЖ и вместе с парижанами выиграл чемпионат, Кубок Франции и Кубок французской лиги.

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Теги:  Реал,  Франция,  ПСЖ,  ЧМ-2018  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС