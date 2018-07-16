Лучший молодой игрок ЧМ-2018 не планирует переходить в "Реал"

Мбаппе счастлив в ПСЖ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что останется в "Пари Сен-Жермен", несмотря на появлявшиеся слухи о его возможном переходе в мадридский "Реал". Об этом сообщает интернет-портал Goal.

Мбаппе выиграл награду лучшему молодому игроку чемпионата мира 2018 года после того, как накануне помог сборной Франции завоевать золотые медали, став автором одного из голов.

"Я остаюсь в ПСЖ и продолжу свой путь с ними. Моя карьера только начинается", - сказал француз.

В прошлом сезоне Мбаппе забил 21 гол во всех турнирах за ПСЖ и вместе с парижанами выиграл чемпионат, Кубок Франции и Кубок французской лиги.