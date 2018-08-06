Кращий футболіст ЧС-2018 Модріч хоче піти з "Реала"

Один з лідерів мадридського клубу вже повідомив про своє бажання керівництву

Півзахисник мадридського "Реала" і збірної Хорватії з футболу Лука Модріч хоче покинути свій нинішній клуб. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання, Модріч вже проінформував керівництво "Реала" про своє бажання змінити команду.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що в придбанні 32-річного хорвата зацікавлений міланський "Інтер".

Модріч на чемпіонаті світу-2018 дійшов зі збірною Хорватії до фіналу і став володарем нагороди "Золотий м'яч", що вручається найкращому гравцю турніру. У минулому сезоні він зіграв 43 матчі за "Реал" і забив два голи.

Модріч виступає за мадридський клуб з 2012 року, в складі якого він чотири рази виграв Лігу чемпіонів, тричі - клубний чемпіонат світу і Суперкубок УЄФА, двічі - Суперкубок Іспанії, по разу - чемпіонат і Кубок Іспанії.

Нагадаємо, кращий молодий гравець ЧС-2018 не планує переходити в "Реал".