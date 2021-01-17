"Лучший день, ничего не боюсь": Навальный сделал первое заявление по прилету в Москву

Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny1)

Российский оппозиционер Алексей Навальный выступил перед журналистами в аэропорту "Шереметьево". Политик заявил, что сегодня для него лучший день за последние пять месяцев.

Об этом Навальный заявил в комментарии журналистам.

Навальный начал с того, что извинился перед пассажирами, с которыми летел из Берлина за задержку с посадкой и назвал смену аэропорта "ерундой".

"Сотни людей пострадали из-за того, что был закрыт аэропорт "Внуково"...Это показывает, как нужно бороться...Они занимаются ерундой, они поставили авиационную безопасность огромного города под угрозу. Зачем? Для того, чтоб потом Путин сказал: "да кому он нужен?", - заявил он.

Фото: Алексей Навальный с супругой (twitter.com/Kira_Yarmysh)

"Я совершенно счастлив, что я прилетел. Это мой лучший день за последние пять месяцев. Я не боюсь. Я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела против меня сфабрикованы. Ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Пошли на погранконтроль", - заявил он.

Как сообщалось, Навальный сегодня, 17 января, вернулся в Москву из Берлина, где проходил лечение и реабилитацию после отравления "Новичком". В России Навальный объявлен в розыск. Кроме того, российские власти заявляли, что Навального задержат как только он вернется в РФ.

Отметим, Навальный находился в Германии с конца августа 2020 года. На борту самолета в Берлине Навальный сказал журналистам, что считает свое задержание в Москве невозможным.