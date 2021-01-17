"Кращий день, нічого не боюся": Навальний зробив першу заяву після прильоту в Москву

Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny1)

Російський опозиціонер Олексій Навальний виступив перед журналістами в аеропорту "Шереметьєво". Політик заявив, що сьогодні для нього найкращий день за останні п'ять місяців.

Про це Навальний заявив в коментарі журналістам.

Навальний почав з того, що вибачився перед пасажирами, з якими летів з Берліна.

"Я абсолютно щасливий, що я прилетів. Це мій найкращий день за останні п'ять місяців. Я не боюся. Я знаю, що я маю рацію. Я знаю, що кримінальні справи проти мене сфабриковані. Нічого не боюся і вас закликаю нічого не боятися. Пішли на прикордонний контроль", - заявив він.

Як повідомлялося, Навальний сьогодні, 17 січня, повернувся в Москву з Берліна, де проходив лікування і реабілітацію після отруєння "Новачком". У Росії Навальний оголошений в розшук. Крім того, російська влада заявляла, що Навального затримають як тільки він повернеться в РФ.