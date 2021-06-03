Лучшим способом деолигархизации является приватизация, - Кудин

В этом году Фонд госимущества планирует начать большую приватизацию и обеспечить поступление 12 млрд грн в бюджет. Приватизация является лучшим инструментом преодоления коррупции и искоренения олигархического влияния с государственных предприятий.

"Основной рецепт деолигархизации на госпредприятиях - это регулярная, частая смена менеджмента, потому что влиятельные люди расставляют там нужных им людей. На сегодня сказать, что полностью преодолено влияние олигархов, сложно. Но эту систему строили 30 лет, в один день ее преодолеть трудно. Обрезаются связи, разрушаются схемы, а интенсивная смена менеджмента не позволяет этим схемам возникнуть и прорасти. А если одним словом, то лучший способ деолигархизации - это приватизация", - говорит Кудин.

По его словам, нет коррупции на тех предприятиях, которые перешли из государственного сектора в частный. Государство как сильный игрок взимает налоги и регулирует правила, для того, чтобы бизнесы конкурировали честно. В то же время он отмечает, что конкуренция - лучший толчок снова к экономическому росту.

В 2021 году планируется проведение аукционов большой приватизации по таким объектам как ОГХК, "Большевик", "Президент Отель". В целом госбюджет должен получить от приватизации 12 млрд грн.

"По большой приватизации - продажа 5-6 лотов как раз и позволит нам полностью выполнить этот план поступлений. По ОГХК цена вырастет на десятки процентов. То есть это значительное увеличение. И вообще мы рассчитываем, что это будет самая большая приватизации последнего времени. По сути, мы ожидаем, что будет самая большая приватизация со времен "Криворожстали". Большой интерес со стороны мирового рынка титана к этому предприятию. И мы очень рассчитываем, что все произойдет максимально качественно и уже этим летом мы сможем отчитаться о полученном результате", - добавляет зампред ФГИ.