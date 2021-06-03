Найкращим способом деолігархізації є приватизація, - Кудін

Цього року Фонд держмайна планує розпочати велику приватизацію та забезпечити надходження 12 млрд грн до бюджету. Приватизація є найкращим інструментом подолання корупції та викорінення олігархічного впливу з державних підприємств.

"Основний рецепт деолігархізації на держпідприємствах - це регулярна, часта зміна менеджменту, бо впливові люди розставляють там потрібних їм людей. На сьогодні сказати, що повністю подолано вплив олігархів, складно. Але цю систему будували 30 років, в один день її подолати важко. Обрізаються зв'язки, руйнуються схеми, а інтенсивна зміна менеджменту не дозволяє цим схемам виникнути і прорости. А якщо одним словом, то кращий спосіб деолігархізації - це приватизація", - говорить Кудін.

За його словами, немає корупції на тих підприємствах, які перейшли з державного сектору у приватний. Держава як сильний гравець стягує податки і регулює правила, для того, щоб бізнеси конкурували чесно. Водночас він наголошує, що конкуренція - найкращий поштовх знову до економічного зростання.

У 2021 році планується проведення аукціонів великої приватизації за такими об'єктами як ОГХК, "Більшовик", "Президент готель". Загалом держбюджет має отримати від приватизації 12 млрд грн.

"По великій приватизації - продаж 5-6 лотів якраз і дозволить нам повністю виконати цей план надходжень. По ОГХК ціна виросте на десятки відсотків. Тобто це значне збільшення. І взагалі ми розраховуємо, що це буде найбільша приватизації останнього часу. По суті, ми очікуємо, що буде найбільша приватизація з часів "Криворіжсталі". Великий інтерес з боку світового ринку титану до цього підприємства. І ми дуже розраховуємо, що все відбудеться максимально якісно і уже цього літа ми зможемо прозвітувати про отриманий результат", - додає заступник голови ФДМ.