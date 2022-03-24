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Лучше сейчас дать Украине оружие, чем потом искать его и для других стран: Зеленский - лидерам G7

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский обратился к лидерам "Большой семерки". Он призвал сейчас оказать поддержку Украине оружием, в котором она нуждается, чем потом искать ее и для других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Лучше сейчас дать Украине поддержку оружием, в котором мы реально нуждаемся, чем потом искать оружие еще и для других стран - Грузии, Молдовы, стран Балтии, Польши, стран Центральной Азии. Чем быстрее произойдет именно так, как мы просим, тем быстрее на востоке Европы будет мир. Это в наших интересах. Это в ваших интересах. Это в интересах всех демократий. Свобода должна быть вооруженной. Жизнь должна победить смерть", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня президент также обратился и к странам-членам НАТО, заявив, что Украине нужна военная помощь без ограничений. Поскольку Россия применяет против украинцев весь свой военный арсенал.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 29-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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