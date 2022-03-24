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Краще зараз дати Україні зброю, ніж потім шукати її й для інших країн: Зеленський - лідерам G7

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів "Великої сімки". Він закликав зараз надати підтримку Україні зброєю, яку вона потребує, ніж потім шукати її й для інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Краще зараз дати Україні підтримку зброєю, якої ми реально потребуємо, ніж потім шукати зброю ще й для інших країн - Грузії, Молдови, країн Балтії, Польщі, країн Центральної Азії. Що швидше станеться саме так, як ми просимо, то швидше на сході Європи буде мир. Це в наших інтересах. Це у ваших інтересах. Це в інтересах усіх демократій. Свобода повинна бути озброєною. Життя має перемогти смерть", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні президент також звернувся і до країн-членів НАТО, заявивши, що Україні потрібна військова допомога без обмежень. Оскільки Росія застосовує проти українців весь свій військовий арсенал.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 29-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийG7Війна Росії проти України