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"Лучи достоинства": в Киеве прошла акция в честь Небесной сотни

Новина українською → Киев, Суббота 20 февраля 2021 20:26
"Лучи достоинства": в Киеве прошла акция в честь Небесной сотни Фото: акция "Лучи достоинства" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня вечером в центре Киева прошла акция "Лучи достоинства". Ежегодная акция приурочена памяти героев Небесной сотни, которые погибли во время событий на Майдане в 2014 году.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Зажжение лучей сопровождалось песней "Пливе кача", а также мелодиями из проекта Характеры достоинства". Вдоль аллеи Героев Небесной сотни были горящие лампадки. Люди приносили цветы.

Фото: акция "Лучи достоинства" (РБК-Украина)

Отметим, инсталляция "Лучи достоинства" символизирует души погибших, а также самопожертвование ценой жизни во имя жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство музея Революции достоинства начнется уже в этом году. Музей будет построен в Киеве по проекту немецкой компании, которая победила в конкурсе.

Также сообщалось, что Верховная рада Украины взялась за урегулирование процедуры заочного ареста для рассмотрения в судах "дел Майдана". Документ даст возможность завершить уголовные производства, которые проводятся по специальной досудебной процедуре.

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