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"Промені гідності": у Києві пройшла акція на честь Небесної сотні

Новость на русском → Київ, Субота 20 лютого 2021 20:26
"Промені гідності": у Києві пройшла акція на честь Небесної сотні Фото: акція "Промені гідності" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні ввечері в центрі Києва пройшла акція "Промені гідності". Щорічна акція приурочена пам'яті героїв Небесної сотні, які загинули під час подій на Майдані в 2014 році.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Запалювання променів супроводжувався піснею "Пливе кача", а також мелодіями з проекту "Характери гідності". Вздовж алеї Героїв Небесної сотні були запалені лампадки. Люди приносили квіти.

Фото: акція "Промені гідності" (РБК-Україна)

Зазначимо, інсталяція "Промені гідності" символізує душі загиблих, а також самопожертву ціною життя в ім'я життя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що будівництво музею Революції гідності розпочнеться вже в цьому році. Музей буде побудований у Києві за проектом німецької компанії, яка перемогла у конкурсі.

Також повідомлялося, що Верховна рада України взялась за врегулювання процедури заочного арешту для розгляду в судах справ Майдану". Документ дасть можливість завершити кримінальні провадження, які проводяться за спеціальною досудовою процедурою.

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