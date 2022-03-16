Луческу: Украина сейчас воюет за свободу Европы

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что сейчас Украина воюет за свободу Европы. По его мнению, весь мир должен поддержать Украину.

"Это преступление. Путин преступник. Эта война варварская. Мы видим, как умирают дети, женщины. Бомбы падают на больницы и жилые дома. Это невероятно. Весь мир должен поддержать Украину сейчас. Это за гранью понимания. Я уехал в Румынию, но все равно пытаюсь помочь по-разному. Я на связи со своими игроками, пытаюсь им тоже помочь", - заявил Луческу.

Он также отметил, что и в "Шахтере", и в "Динамо" было много национальностей, но никогда не было никаких проблем.

"Мы работали вместе, эти ребята дружили тоже за пределами поля... И теперь приходится быть свидетелями безумных вещей. Это все еще трудно принять", - добавил тренер "Динамо".

Луческу также убежден, что санкции в отношении РФ должны быть еще жестче, чем сейчас. Россия должна чувствовать гнев мира за то, что делает.

"Я полностью против этой войны, я опустошен, когда вижу, что эта война принесла Украине. Это абсолютно ужасно и должно быть остановлено. Путин и его окружение должны быть наказаны за все страдания, которые они причинили Украине. Надеюсь, Украина победит. Сейчас Украина нуждается в поддержке и помощи со стороны других стран", - резюмировал он.