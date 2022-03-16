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Луческу: Україна зараз воює за свободу Європи

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Середа 16 березня 2022 13:56
Луческу: Україна зараз воює за свободу Європи Фото: Мірча Луческу (прес-служба "Динамо")
Автор: Артем Горовенко

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу заявив, що зараз Україна воює за свободу Європи. На його думку, весь світ повинен підтримати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Луческу польському WP SportoweFakty.

"Це злочин. Путін злочинець. Ця війна варварська. Ми бачимо, як вмирають діти, жінки. Бомби падають на лікарні та житлові будинки. Це неймовірно. Весь світ повинен підтримати Україну зараз. Це за межею розуміння. Я поїхав до Румунії, але все одно намагаюся допомогти по-різному. Я на зв'язку зі своїми гравцями, намагаюся їм теж допомогти", - заявив Луческу.

Він також зазначив, що і в "Шахтарі", і в "Динамо" було багато національностей, але ніколи не було ніяких проблем.

"Ми працювали разом, ці хлопці дружили теж за межами поля... І тепер доводиться бути свідками божевільних речей. Це все ще важко прийняти", - додав тренер "Динамо".

Луческу також переконаний, що санкції щодо РФ повинні бути ще жорсткішими, ніж зараз. Росія повинна відчувати гнів світу за те, що робить.

"Я повністю проти цієї війни, я спустошений, коли бачу, що ця війна принесла Україні. Це абсолютно жахливо і повинно бути зупинено. Путін і його оточення повинні бути покарані за всі страждання, які вони заподіяли Україні. Сподіваюся, Україна переможе. Зараз Україна потребує підтримки і допомоги з боку інших країн", - резюмував він.

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