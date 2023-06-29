Луческу списав дует легіонерів і українця: хто готуватиметься до нового сезону з "Динамо"

Румунський фахівець візьме закордон 32-х футболістів. До списку не потрапили двоє легіонерів – Решат Рамадані та Джастін Лонвейк.

Луческу не бачить подальших перспектив для обох виконавців у складі "біло-синіх". Зараз менеджмент "Динамо" працює над їхнім працевлаштуванням в інших клубах. Також до попереднього переліку не потрапив українець Денис Гармаш.

Наразі досвідчений хавбек веде перемовини про новий контракт із киянами. Якщо переговорний процес завершиться успішно, то вихованець "Динамо" приєднається до команди на зборах. Також до списку потрапив новачок столичного колективу – Андрій Ярмоленко.

Перелік футболістів "Динамо" на літні збори:

Воротарі: Бущан, Ігнатенко, Моргун, Нещерет

Захисники: Біловар, Боль, Вівчаренко, Дубінчак, Дячук, Караваєв, Попов, Сирота, Тимчик

Півзахисники: Андрієвський, Беніто, Бражко, Булеца, Буяльський, Волошин, Діалло, Кабаєв, Лєднєв, Малиш, Перріс, Сидорчук, Царенко, Шапаренко, Шепелєв, Ярмоленко, Яцик

Нападники: Ванат, Рамірес