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Луческу списал дуэт легионеров и украинца: кто будет готовиться к новому сезону с "Динамо"

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Киев, Четверг 29 июня 2023 11:49
Луческу списал дуэт легионеров и украинца: кто будет готовиться к новому сезону с "Динамо" Фото: "Бело-синие" начали подготовку на клубной базе (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб киевского "Динамо" во главе с Мирчей Луческу определился с перечнем исполнителей, на которых будет рассчитывать на начальном этапе грядущего сезона. 3 июля столичный гранд отправится на тренировочные сборы в Австрию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТаке".

Румынский специалист возьмет заграницу 32 футболиста. В список не попали два легионера – Решат Рамадани и Джастин Лонвейк.

Луческу не видит дальнейших перспектив для обоих исполнителей в составе "бело-синих". В данный момент менеджмент "Динамо" работает над их трудоустройством в других клубах. Также в предварительный список не попал украинец Денис Гармаш.

В настоящее время опытный хавбек ведет переговоры о новом контракте с киевлянами. Если переговорный процесс завершится успешно, то воспитанник "Динамо" присоединится к команде на сборах. Также в перечень попал новичок столичного коллектива – Андрей Ярмоленко.

Список футболистов "Динамо" на летние сборы:

Вратари: Бущан, Игнатенко, Моргун, Нещерет

Защитники: Беловар, Боль, Овчаренко, Дубинчак, Дячук, Караваев, Попов, Сирота, Тимчик

Полузащитники: Андриевский, Бенито, Бражко, Булеца, Буяльский, Волошин, Диалло, Кабаев, Леднев, Малыш, Перрис, Сидорчук, Царенко, Шапаренко, Шепелев, Ярмоленко, Яцик

Нападающие: Ванат, Рамирес

К слову, ранее оценили шансы Реброва и других возглавить "Динамо" вместо Луческу.

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