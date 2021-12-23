Луческу стал тренером года в Румынии

Таков результат ежегодного опроса, организованного авторитетным румынским изданием Gazeta Sporturilor.

В масштабном опросе приняли участие все тренеры, президенты и капитаны клубов румынского высшего дивизиона, а также журналисты и читатели Gazeta Sporturilor.

76-летний наставник стал лауреатом номинации "Тренер года" по версии издания пятый раз в своей биографии. Ранее Луческу признавали тренером года в 2004, 2010, 2012 и 2014 годах. Отныне Луческу является рекордсменом по количеству побед в номинации, основанной в 2004 году.

В 2021 году Луческу завоевал с "Динамо" требл в первом же сезоне после того, как возглавил команду.