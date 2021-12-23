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Луческу став тренером року в Румунії

Автор: Наталія Гурковська

Головного тренера київського "Динамо" Мірчу Луческу визнали найкращим футбольним тренером року на його батьківщині, в Румунії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФК "Динамо".

Такий результат щорічного опитування, організованого авторитетним румунським виданням Gazeta Sporturilor.

У масштабному опитуванні брали участь усі тренери, президенти та капітани клубів румунського вищого дивізіону, а також журналісти та читачі Gazeta Sporturilor.

76-річний наставник став лауреатом номінації "Тренер року" за версією видання вп'яте у своїй біографії. Раніше Луческу визнавали тренером року в 2004, 2010, 2012 та 2014 роках. Віднині Луческу є рекордсменом за кількістю перемог у номінації, заснованій у 2004 році.

У 2021 році Луческу завоював з "Динамо" требл у першому ж сезоні після того, як очолив команду.

Як повідомлялося, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс та головний тренер команди Мірча Луческу погодили опцію продовження контракту з наставником до літа 2023 року.

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Мірча Луческу