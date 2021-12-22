Луческу подтвердил трансфер Миколенко в "Эвертон"

"Я рад, что мой молодой игрок сразу переходит в "Эвертон", я имею в виду Миколенко. На его место будет наигрываться другой молодой игрок 18-19 лет. Остальным в защите 19 и 20 лет. Так что мы идем в ногу с очень молодой командой. Работать надо намного усерднее, чем с опытной", - отметил Луческу.