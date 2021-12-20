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Сделка о переходе защитника "Динамо" Виталия Миколенко в "Эвертон" завершена, - Mirror

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Киев, Понедельник 20 декабря 2021 21:05
Сделка о переходе защитника "Динамо" Виталия Миколенко в "Эвертон" завершена, - Mirror Фото: защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко (instagram.com.mikola_16)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Английский футбольный клуб "Эвертон" договорился о переходе защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко. Сделка, которую оценивают в 17 млн фунтов стерлингов, состоялась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mirror.

"Эвертон" официально договорился о сделке за 17 миллионов фунтов стерлингов за украинского левого защитника Виталия Миколенко", - говорится в сообщении издания.

Позднее информацию в эфире Everton Talks Nsno подтвердил журналист Фабрицио Романо. По его словам, сделка о переходе украинского защитника в британский клуб состоялась. В ближайшее время об этом объявят официально.

Виталию Миколенко 22 года. В киевском "Динамо" выступает на позиции левого защитника. В 19-летнем возрасте дебютировал в сборной Украины. 1 июня 2021 года был включен главным тренером Андреем Шевченко в официальную заявку национальной команды для участия в матчах чемпионата Европы 2020 года.

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