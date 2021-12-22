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Луческу підтвердив трансфер Миколенка до "Евертона"

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Київ, Середа 22 грудня 2021 11:30
Луческу підтвердив трансфер Миколенка до "Евертона" Фото: футболіст Віталій Миколенко (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу підтвердив трансфер захисника Віталія Миколенка в англійський"Евертон". На його місце збираються награвати молодого гравця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю румунському порталу GSP.

"Я радий, що мій молодий гравець відразу переходить в "Евертон", я маю на увазі Миколенка. На його місце награватиметься інший молодий гравець 18-19 років. Іншим у захисті 19 і 20 років. Так що ми йдемо в ногу з дуже молодою командою. Працювати треба набагато старанніше, ніж з досвідченою", - зазначив Луческу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Евертон" домовився про перехід Миколенка за 17 млн фунтів стерлінгів - це близько 22,5 млн доларів.

Миколенку 22 роки, в київському "Динамо" виступає на позиції лівого захисника. У 19 років дебютував за збірну України. Брав участь у Євро-2020. Чемпіон України та дворазовий володар кубка.

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