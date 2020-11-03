Луческу оценил перспективы киевлян в матчах ЛЧ

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что за то время пока "Динамо" не играло в Лиге Чемпионов, клуб потерял много квалифицированных игроков, футболистов национальных сборных. Однако, их места заняли талантливые молодые ребята.

Об этом Луческу заявил в интервью официальному сайту УЕФА.

"Не забывайте, что "Динамо" не играло в группе несколько лет. За это время клуб потерял много квалифицированных игроков, футболистов национальных сборных. Их места заняли молодые ребята. Поэтому моя главная цель - создать команду, наладить игру и уже после этого добиваться результатов", - сказал тренер "Динамо".

По его мнению, в футболе невозможно получить результат сразу, чудес не бывает.

"В "Динамо" есть группа талантливых игроков, но не слишком опытных. Они не так уж много выступали за сборные или в еврокубках. Для многих все это в новинку, ведь среди наших соперников такие гранды, как "Барселона" и "Ювентус", - отмечает Мирча Луческу.

Он также добавил, что не стоит недооценивать и "Ференцварош", который тоже силен.

"В этой стране много инвестируют в спорт, особенно в футбол. Президент [Венгрии] сам играет в футбол. Я вижу, что сборная показывает хорошие результаты, а "Ференцварош" покупает качественных легионеров", - считает наставник киевлян.

Мирча надеется, что его подопечные будут выходить на поле с верой в свои способности и играть без страха, не думая о том, что им противостоят великие футболисты.

"Они должны играть в свой футбол и получить большой опыт. Да, многие из них совсем молоды: [Илье] Забарному - 18 лет, [Георгию] Цитаишвили - 19, [Владиславу] Супряге - 20, [Виталию] Миколенко - 21, [Виктору] Цыганкову и [Николаю] Шапаренко не так давно исполнилось 22. Им нужно играть на этом уровне, чтобы расти. А я здесь, чтобы помочь им в этом", - добавляет Луческу.

Напомним, киевское "Динамо" в третьем туре Лиге чемпионов должно сыграть против каталонской "Барселоны" в гостях 4 ноября.