Луческу оцінив перспективи киян в матчах ЛЧ

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу заявив, що за той час, поки "Динамо" не грало в Лізі Чемпіонів, клуб втратив багато кваліфікованих гравців, футболістів національних збірних. Однак, їх місця зайняли талановиті молоді хлопці.

Про це Луческу заявив в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

"Не забувайте, що "Динамо" не грало у групі кілька років. За цей час клуб втратив багато кваліфікованих гравців, футболістів національних збірних. Їх місця зайняли молоді хлопці. Тому моя головна мета - створити команду, налагодити гру і вже після цього добиватися результатів", - сказав тренер "Динамо".

На його думку, у футболі неможливо отримати результат відразу, чудес не буває.

"У "Динамо" є група талановитих гравців, але не занадто досвідчених. Вони не так вже багато виступали за збірні або в єврокубках. Для багатьох все це в новинку, адже серед наших суперників такі гранди, як "Барселона" і "Ювентус", - зазначає Мірча Луческу.

Він також додав, що варто недооцінювати й "Ференцварош", який теж сильний.

"У цій країні багато інвестують у спорт, особливо футбол. Президент [Угорщині] сам грає у футбол. Я бачу, що збірна показує хороші результати, а "Ференцварош" купує якісних легіонерів", - вважає наставник киян.

Мірча сподівається, що його підопічні будуть виходити на поле з вірою у свої здібності і грати без страху, не думаючи про те, що їм протистоять великі футболісти.

"Вони повинні грати у свій футбол і отримати великий досвід. Так, багато з них зовсім молоді: [Іллі] Забарному - 18 років [Георгію] Цитаішвіли - 19, [Владиславу] Супрязі - 20, [Віталію] Миколенко - 21, [Віктору] Циганкову і [Миколі] Шапаренко не так давно виповнилося 22. Їм потрібно грати на цьому рівні, щоб рости. А я тут, щоб допомогти їм у цьому", - додає Луческу.

Нагадаємо, київське "Динамо" у третьому турі Ліги чемпіонів має зіграти проти каталонської "Барселони" в гостях 4 листопада.