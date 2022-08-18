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Луческу нашел позитив в поражении от "Бенфики" в Лиге чемпионов

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Лодзь, Четверг 18 августа 2022 10:43
Луческу нашел позитив в поражении от "Бенфики" в Лиге чемпионов Фото: Мирча Луческу во время матча против "Бенфики" накануне (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подытожил неудачный результат первого матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Бенфики" из Лиссабона (0:2).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Опытный специалист назвал потерю Сергея Сидорчука из-за дисквалификации решающей для итога поединка. Капитан "бело-синих" перебрал желтые карточки в предыдущих матчах.

"Думаю, если бы у нас сегодня на поле был Сидорчук, мы бы не пропустили два гола, его опыт нам бы очень пригодился. Я считаю, это ненормально, что мы сыграли уже 4 матча и остались без ключевого игрока из-за дисквалификации, а некоторые команды начинают свое выступление в квалификации, как говорится, с чистого листа", – заявил Луческу.

В то же время румынский специалист отдельно отметил выход на поле молодых Ваната с Вивчаренко (по 20 лет) и Царенко (18). Он уверен, что они и остальные футболисты "Динамо" продемонстрировали свой реальный максимум на сегодня.

"Это слишком высокий уровень для футболистов, которые проводят свои первые матчи за основную команду, но при этом они получат хороший опыт. На данный момент особого выбора прежде всего в атаке у нас нет", – резюмировал Луческу.

Ответный матч между "Бенфикой" и "Динамо" состоится 23 августа. Поединок примет лиссабонская арена "Да Луж". Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00.

Напомним, что киевское "Динамо" уступило "Бенфике" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2022/23.

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