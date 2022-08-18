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Луческу знайшов позитив у поразці від "Бенфіки" в Лізі чемпіонів

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Лодзь, Четвер 18 серпня 2022 10:43
Луческу знайшов позитив у поразці від "Бенфіки" в Лізі чемпіонів Фото: Мірча Луческу під час матчу проти "Бенфіки" напередодні (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу підсумував невдалий результат першого матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Бенфіки" з Лісабона (0:2).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Досвідчений фахівець назвав втрату Сергія Сидорчука через дискваліфікацію вирішальною для підсумку поєдинку. Капітан "біло-синіх" перебрав жовтих карток у попередніх матчах.

"Думаю, якби у нас сьогодні на полі був Сидорчук, ми би не пропустили два голи, його досвід нам би дуже став у нагоді. Я вважаю, це ненормально, що ми зіграли вже 4 матчі й залишилися без ключового гравця через дискваліфікацію, а деякі команди розпочинають свій виступ у кваліфікації, як-то кажуть, із чистого аркуша", – заявив Луческу.

Водночас румунський фахівець окремо відзначив вихід на поле молодих Ваната з Вівчаренком (по 20 років) і Царенка (18). Він упевнений, що вони та решта футболістів "Динамо" продемонстрували свій реальний максимум на сьогодні.

"Це надто високий рівень для футболістів, які проводять свої перші матчі за основну команду, але при цьому вони отримають хороший досвід. На даний момент особливого вибору, насамперед в атаці, у нас немає", – резюмував Луческу.

Матч-відповідь між "Бенфікою" і "Динамо" відбудеться 23 серпня. Поєдинок прийме лісабонська арена "Да Луж". Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00.

Нагадаємо, що київське "Динамо" поступилося "Бенфіці" в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23.

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Динамо Мірча Луческу Бенфика Ліга чемпіонів
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