ua en ru
Нд, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Луческу на чолі збірної Румунії встановив унікальний світовий рекорд

Румунія, Неділя 13 жовтня 2024 18:19
UA EN RU
Луческу на чолі збірної Румунії встановив унікальний світовий рекорд Фото: Мірча Луческу (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Багаторазовий чемпіон України Мірча Луческу став автором цікавого тренерського досягнення в роботі з національною командою своєї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS).

Між першим та наразі останнім матчами Луческу на чолі румунської збірної минуло 42 роки та 336 днів. Першу гру на тренерській лаві команди фахівець провів 11 листопада 1981 року проти Швейцарії (0:0), а останню, станом на даний момент, - 12 жовтня проти Кіпру (3:0).

Рейтинг IFFHS не враховує перерви у роботі з командами, а лише крайні дати. За цим показником екснаставник "Шахтаря" та "Динамо" перевершив досягнення парагвайця Мануеля Флейтаса Соліча: у нього різниця між першим та останнім матчами зі збірною склала 42 роки та 332 дні.

Тренери-рекордсмени за найдовшою кар'єрою в збірних

  1. Мірча Луческу (Румунія) – 42 роки 336 днів
  2. Мануель Флейтас Соліч (Парагвай) – 42 роки 332 дні
  3. Хуан Кутільяс (Філіппіни) – 37 років 75 днів
  4. Вітторіо Поццо (Італія) – 36 років 37 днів
  5. Маріо Загалло (Бразилія) – 35 років 62 дні

Луческу вперше очолив збірну Румунії у 1981 році та працював з нею до 1986-го. "Друге пришестя" сталося у серпні 2024-го. 79-літній фахівець уклав із Федерацією футболу своєї країни контракт на два роки. Його завдання – успішний виступ збірної Румунії у Лізі націй, а також вихід у фінальну частину чемпіонату світу-2026.

Кого тренував Луческу

Окрім національної команди своєї країни, фахівець також очолював збірну Туреччини у 2017-2019 роках. Утім, левову частину його кар'єри склала робота з клубами.

На батьківщині Луческу працював з "Корвінулом", бухарестськими "Динамо" та "Рапідом". У Італії – з "Пізою", "Брешією", "Реджаною" та "Інтером". У Туреччині очолював "Галатасарай" та "Бешикташ". У Росії – "Зеніт". В Україні був біля керма обох грандів – "Шахтаря" та "Динамо".

Наразі "Динамо", яке румун очолював у 2020-2023 роках, є останнім у його списку клубних команд. А "Шахтарю" належить абсолютний рекорд співпраці з Луческу – 12 років: з 2004 до 2016-го.

До слова, збірна України втратила воротаря перед протистоянням із Чехією в Лізі націй.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Мірча Луческу Шахтар
NEWS
Прокуратура відкрила справу через розстріл українських полонених у Курській області
Прокуратура відкрила справу через розстріл українських полонених у Курській області
DAILY
"Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом