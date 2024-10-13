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Збірна України втратила воротаря перед протистоянням із Чехією в Лізі націй

Вроцлав, Неділя 13 жовтня 2024 11:29
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Збірна України втратила воротаря перед протистоянням із Чехією в Лізі націй Фото: Дмитро Різник на тренуванні "синьо-жовтих" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Голкіпер донецького "Шахтаря" Дмитро Різник завчасно покинув табір національної команди України. Він не потрапить до заявки на матч Ліги націй 2024/25 проти збірної Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал УАФ.

Матч Україна – Чехія відбудеться 14 жовтня у Вроцлаві. Поєдинок прийме стадіон "Тарчинські Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Різник зазнав травми та поїхав із лав національної команди. Відновленням кіпера займеться медперсонал "гірників". Натомість в розпорядженні головного тренера збірної України Сергія Реброва залишилися два воротарі – Анатолій Трубін і Георгій Бущан.

Різник спершу потрапив у резервний список "синьо-жовтих". Однак, голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін підхопив вірусну інфекцію, тож воротаря "Шахтаря" перевели в основний перелік виконавців. Утім, матч проти Грузії (1:0) він провів у запасі.

Україна в Лізі націй 2024/25

"Синьо-жовті" завершили перше коло на останній сходинці групи B1. Підопічні Реброва набрали 3 очки.

Після стартових поразок від збірних Албанії (1:2) та Чехії (2:3) національна команда змогла здолати Грузію. Єдиний м'яч у поєдинку оформив Михайло Мудрик. Для збереження шансів на підвищення в класі збірна України зобов'язана перемагати і Чехію.

Після протистояння з командою Івана Гашека "синьо-жовті" зіграють два поєдинки на виїзді. У листопаді українська збірна зустрінеться з Грузією (16 листопада) та Албанією (19 листопада).

До слова, напередодні збірна Польщі поступилася Португалії в Лізі націй.

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