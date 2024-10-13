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Луческу во главе сборной Румынии установил уникальный мировой рекорд

Румыния, Воскресенье 13 октября 2024 18:19
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Луческу во главе сборной Румынии установил уникальный мировой рекорд Фото: Мирча Луческу (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Многократный чемпион Украины Мирча Луческу стал автором интересного тренерского достижения в работе с национальной командой своей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Между первым и пока последним матчами Луческу во главе румынской сборной прошло 42 года и 336 дней. Первую игру на тренерской скамье команды специалист провел 11 ноября 1981 против Швейцарии (0:0), а последнюю, по состоянию на данный момент, 12 октября против Кипра (3:0).

Рейтинг IFFHS не учитывает перерыв в работе с командами, а только крайние даты. По этому показателю экснаставник "Шахтера" и "Динамо" превзошел достижение парагвайца Мануэля Флейтаса Солича – у него разница между первым и последним матчами со сборной составила 42 года и 332 дня.

Тренеры-рекордсмены по самой длинной карьере в сборных

  1. Мирча Луческу (Румыния) – 42 года, 336 дней
  2. Мануэль Флейтас Солич (Парагвай) – 42 года, 332 дня
  3. Хуан Кутильяс (Филиппины) – 37 лет, 75 дней
  4. Витторио Поццо (Италия) – 36 лет, 37 дней
  5. Марио Загалло (Бразилия) – 35 лет, 62 дня

Луческу впервые возглавил сборную Румынии в 1981 году и работал с ней до 1986-го. "Второе пришествие" произошло в августе 2024 года. 79-летний специалист заключил с Федерацией футбола своей страны контракт на два года. Его задача – успешное выступление сборной Румынии в Лиге наций, а также выход в финальную часть чемпионата мира-2026.

Кого тренировал Луческу

Кроме национальной команды своей страны специалист также возглавлял сборную Турции в 2017-2019 годах. Впрочем, львиную часть его карьеры составила работа с клубами.

На родине Луческу работал с "Корвинулом", бухарестскими "Динамо" и "Рапидом". В Италии – с "Пизой", "Брешией", "Режаной" и "Интером". В Турции возглавлял "Галатасарай" и "Бешикташ". В России – "Зенит". В Украине был у руля обоих грандов - "Шахтера" и "Динамо".

"Динамо", которое румын возглавлял в 2020-2023 годах, пока является последним в его списке клубных команд. А "Шахтеру" принадлежит абсолютный рекорд сотрудничества с Луческу – 12 лет: с 2004 по 2016-й.

К слову, сборная Украины потеряла вратаря перед противостоянием с Чехией в Лиге наций.

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