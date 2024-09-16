Лучанин намагався втекти від ТЦК та вдарити поліцейського ногами: коментар правоохоронців

Стало відомо, що у суботу, 14 вересня, близько 11:00 ранку поліцейські Луцького РУП спільно із військовслужбовцями РТЦК та СП на вулиці Клима Савура зупинили молодого чоловіка, щоб перевірити військово-облікові дані.



Під час перевірки 22-річний лучанин не лише категорично відмовився надати свої документи, що посвідчують особу, але й намагався втекти та штовхався. Він не збирався виконувати законної вимоги працівника поліції.



Правопорушника було затримано, однак під час цього процесу він чинив фізичний супротив, а саме пручався та намагався вдарити поліцейського ногами.

Правоохоронці зазначили, що наразі правопорушник знаходиться у відділені Луцького РУП. На нього було складено адміністративний протокол ст. 185 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця).

Перевірка документів військовозобов'язаних громадян України

В умовах воєнного стану в Україні військовозобов'язаним громадянам необхідно показати на вимогу уповноваженої особи (поліції або представника ТЦК та СП) свої документи, що посвідчують особу, зокрема й військово-облікові документи. Перелік документів, які можуть перевіряти, можна дізнатися у статті РБК-Україна.

Також відомо, що перевірка документів здійснюється у громадських місцях. Вона також відбувається на блокпостах.