UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лучанин намагався втекти від ТЦК та вдарити поліцейського ногами: коментар правоохоронців

Фото: ТЦК та СП (facebook.com volynarmy)
Автор: Ніна Єланська

Нещодавно у мережі було поширено відео того, як у Луцьку поліцейські, а також працівники ТЦК та СП нібито незаконно затримують молодого чоловіка.

Ситуацію прокоментували правоохоронці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Волинські новини".

Стало відомо, що у суботу, 14 вересня, близько 11:00 ранку поліцейські Луцького РУП спільно із військовслужбовцями РТЦК та СП на вулиці Клима Савура зупинили молодого чоловіка, щоб перевірити військово-облікові дані. 

Під час перевірки 22-річний лучанин не лише категорично відмовився надати свої документи, що посвідчують особу, але й намагався втекти та штовхався. Він не збирався виконувати законної вимоги працівника поліції.

Правопорушника було затримано, однак під час цього процесу він чинив фізичний супротив, а саме пручався та намагався вдарити поліцейського ногами.

Правоохоронці зазначили, що наразі правопорушник знаходиться у відділені Луцького РУП. На нього було складено адміністративний протокол ст. 185 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця).

Перевірка документів військовозобов'язаних громадян України

В умовах воєнного стану в Україні військовозобов'язаним громадянам необхідно показати на вимогу уповноваженої особи (поліції або представника ТЦК та СП) свої документи, що посвідчують особу, зокрема й військово-облікові документи. Перелік документів, які можуть перевіряти, можна дізнатися у статті РБК-Україна.

Також відомо, що перевірка документів здійснюється у громадських місцях. Вона також відбувається на блокпостах.

Хто може вручати повістки та що змінює новий закон про мобілізацію, читайте у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуцькТЦКПоліцейські