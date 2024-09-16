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Лучанин пытался убежать от ТЦК и ударить полицейского ногами: комментарий правоохранителей

Фото: ТЦК и СП (facebook.com volynarmy)
Автор: Нина Еланская

Недавно в сети было распространено видео того, как в Луцке полицейские, а также сотрудники ТЦК и СП якобы незаконно задерживают молодого человека.

Ситуацию прокомментировали правоохранители, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Волынские новости ".

Стало известно, что в субботу, 14 сентября, около 11:00 утра полицейские Луцкого РУП совместно с военнослужащими РТЦК и СП на улице Клима Савура остановили молодого человека, чтобы проверить военно-учетные данные.

Во время проверки 22-летний лучанин не только категорически отказался предоставить свои документы, удостоверяющие личность, но и пытался сбежать и толкался. Он не собирался выполнять законные требования работника полиции.

Правонарушитель был задержан, однако во время этого процесса он оказывал физическое сопротивление, а именно сопротивлялся и пытался ударить полицейского ногами.

Правоохранители отметили, что на данный момент правонарушитель находится в отделении Луцкого РУП. На него был составлен административный протокол ст. 185 КУоАП (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего).

Проверка документов военнообязанных граждан Украины

В условиях военного положения в Украине военнообязанным гражданам необходимо показать по требованию уполномоченного лица (полиции или представителя ТЦК и СП) свои документы, удостоверяющие личность, в том числе и военно-учетные документы. Список документов, которые могут проверять, можно узнать в статье РБК-Украина.

Также известно, что проверка документов производится в общественных местах. Она также происходит на блокпостах.

Кто может вручать повестки и изменяющий новый закон о мобилизации читайте в нашем материале.

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ЛуцкТЦКПолицейские