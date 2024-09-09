У Лубнах чоловік підірвав гранату біля супермаркету, є жертви

У неділю, 8 вересня, близько 23:00 у Лубнах стався вибух гранати поблизу супермаркету на вулиці Монастирській. Внаслідок інциденту загинула одна людина, троє місцевих жителів отримали поранення.

За словами начальника Лубенського райвідділу поліції Євгенія Карпця, невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей і втік. Троє постраждалих, віком 30-40 років, були доставлені до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

Поліція з'ясувала, що до вибуху причетний 53-річний місцевий мешканець. Його тіло з численними пораненнями було знайдено неподалік місця події. Попередньо, він загинув від вибуху. Для встановлення причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

Крім того, за фактом смерті фігуранта слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події встановлює слідство.