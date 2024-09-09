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У Лубнах чоловік підірвав гранату біля супермаркету, є жертви

Понеділок 09 вересня 2024 10:45
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У Лубнах чоловік підірвав гранату біля супермаркету, є жертви Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 8 вересня, близько 23:00 у Лубнах стався вибух гранати поблизу супермаркету на вулиці Монастирській. Внаслідок інциденту загинула одна людина, троє місцевих жителів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Полтавської області.

За словами начальника Лубенського райвідділу поліції Євгенія Карпця, невідомий чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей і втік. Троє постраждалих, віком 30-40 років, були доставлені до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

Поліція з'ясувала, що до вибуху причетний 53-річний місцевий мешканець. Його тіло з численними пораненнями було знайдено неподалік місця події. Попередньо, він загинув від вибуху. Для встановлення причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

Крім того, за фактом смерті фігуранта слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події встановлює слідство.

Раніше у Луцьку з автомобіля кинули гранату в натовп людей. Внаслідок вибуху є постраждалі.

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