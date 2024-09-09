В Лубнах мужчина взорвал гранату возле супермаркета, есть жертвы

В воскресенье, 8 сентября, около 23:00 в Лубнах произошел взрыв гранаты возле супермаркета на улице Монастырской. В результате инцидента погиб один человек, трое местных жителей получили ранения.

По словам начальника Лубенского райотдела полиции Евгения Карпца, неизвестный мужчина бросил взрывоопасный предмет в группу людей и убежал. Трое пострадавших, в возрасте 30-40 лет, были доставлены в Лубенскую больницу интенсивного лечения.

Полиция выяснила, что к взрыву причастен 53-летний местный житель. Его тело с многочисленными ранениями было найдено недалеко от места происшествия. Предварительно, он погиб от взрыва. Для установления причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Законченное покушение на убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по факту смерти фигуранта следователи расследуют уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливает следствие.