В Лубнах мужчина взорвал гранату возле супермаркета, есть жертвы
В воскресенье, 8 сентября, около 23:00 в Лубнах произошел взрыв гранаты возле супермаркета на улице Монастырской. В результате инцидента погиб один человек, трое местных жителей получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.
По словам начальника Лубенского райотдела полиции Евгения Карпца, неизвестный мужчина бросил взрывоопасный предмет в группу людей и убежал. Трое пострадавших, в возрасте 30-40 лет, были доставлены в Лубенскую больницу интенсивного лечения.
Полиция выяснила, что к взрыву причастен 53-летний местный житель. Его тело с многочисленными ранениями было найдено недалеко от места происшествия. Предварительно, он погиб от взрыва. Для установления причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Законченное покушение на убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, по факту смерти фигуранта следователи расследуют уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливает следствие.
Ранее в Луцке из автомобиля бросили гранату в толпу людей. В результате взрыва есть пострадавшие.
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