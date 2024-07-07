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У Луцьку з автомобіля кинули гранату в людей: є постраждалі

Луцьк, Неділя 07 липня 2024 22:05
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У Луцьку з автомобіля кинули гранату в людей: є постраждалі Фото: з автомобіля в натовп кинули гранату в Луцьку (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

З невідомого автомобіля в Луцьку кинули гранату в натовп. Вже відомо, що є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве агентство "Конкурент" та поліцію Волинської області.

Як зазначають свідки, подія сталася сьогодні ввечері в районі магазину АТБ, що на вулиці Ковельській. Невідомий чоловік просто з вікна авто кинув гранату, яка здетонувала.

Фото: в Луцьку в людей кинули гранату (t.me/konkurentinua)

Вибух почули навіть мешканці сусідніх будинків. Рух вулицею перекрили.

За попередніми даними, внаслідок інциденту постраждало п'ятеро осіб. територію обгородили, а людей "попросили" піти.

Поліція затримала підозрюваного

Поліція Волинської області близько 22:18 повідомила, чоловіка, ймовірно, причетного до інциденту, вже затримали.

"Всі деталі - згодом. На місці працюють поліцейські та медики", - додали в поліції.

На зображенні може бути: 2 людини та автомобіль

Нагадаємо, що минулого місяця невідомий чоловік підірвав гранату в автомобілі мешканця Бучі. Правоохоронці розповіли про деталі інциденту.

Незадовго до того у Сквірській громаді Київської області чоловік кинув гранату на вулиці. Він поранив себе та перехожу.

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