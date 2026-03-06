Лубінець звернувся до РФ щодо викрадення жителів села на Сумщині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до російської сторони щодо викрадення жителів села Сопич на Сумщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Лубінця.
"Росіяни ймовірно викрали та вивезли жителів села Сопич Есманьської громади на Сумщині. Йдеться про 19 громадян України. За інформацією, з ними спочатку зник зв’язок, а згодом їхні інтерв’ю з’явилися на російському каналі", - повідомив омбудсмен.
Лубінець наголосив, що такі дії є явним порушенням міжнародного гуманітарного права - примусова депортація цивільного населення та грубе нехтування законами і звичаями війни.
"Я невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з вимогою організувати термінове відвідування громадян України, після відвідування повідомити мені про стан їхнього здоров’я та умови утримання, а головне - забезпечити їхнє швидке повернення додому", - зазначив він.
Як наголосив омбудсмен, Україна наполягає на дотриманні міжнародного права та захисті прав своїх громадян.
Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомили, що російські окупанти викрали та вивезли до РФ жителів прикордонного села Сопич Есманьської громади у Сумській області.
Росіяни викрали 19 місцевих жителів, які відмовилися від евакуації і залишалися у прикордонному селі.
Інтервʼю з ними показали на російському пропагандистському каналі "Вести".
У репортажі йдеться про те, що російські військові вивезли людей у поселення десь у Брянській області, де нині всі й перебувають.
Голова Есманьської громади Сергій Мінаков також раніше повідомляв, що з жителями села був втрачений зв’язок.