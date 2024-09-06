Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ після відео із розстрілом росіянами українського полоненого

Про це заявив Дмитро Лубінець, омбудсмен з прав людини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

Він відреагував на відео із стратою українського військовополоненого, яке почалося ширитися мережею.

Лубінець нагадав, що розстріл росіянами українського військовополоненого - це грубе порушення Женевських конвенцій.

"Країна, яка бере у полон, має гарантувати збереження життя військовополоненим та відповідає за поводження з ними. Кожен такий розстріл потребує належного розслідування, а міжнародна спільнота не має мовчати на системні злочини окупантів", - пояснив омбудсмен.

Він заявив, що про всі факти ймовірних вбивств українських військовополонених повідомляє та направляє листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Ці міжнародні організації мають змусити Росію дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права й фіксувати кожне порушення", - наголосив Лубінець.

Також він зазначив, що РФ навмисно розстрілює українських військовополонених і поширює такі відео в інформаційний простір, щоб залякати українців. Омбудсмен пояснив, що насправді ці відео лише показують справжнє обличчя російських військових - окупантів та вбивць.

"Водночас уся інформація завжди потребує детальної перевірки. Не варто довіряти всьому, що поширює ворог", - нагадав Лубінець.

Що передувало

Проєкт "Хочу жити" повідомив, що окупанти оприлюднили відео, на якому стратили українського військовополоненого. Після скоєного злочину російський солдат, що здійснив розстріл, цинічно заявив, що російські загарбники прийшли "звільняти" землю, яка нібито "належить" Росії, від "ворогів" та "нацизму".