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Лубінець зустрівся з російським омбудсменом у Туреччині

Фото: уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з російською уповноваженою Тетяною Москальковою. Зустріч пройшла у Туреччині цієї ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лубінця в Telegram.

За словами омбудсмена, темами переговорів стали гуманітарні проблеми. Уповноважені з прав людини обмінялися пропозиціями.

"Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов‘язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн", - зазначив Лубінець.

Фото: Лубінець зустрівся з Москальковою у Туреччині (t.me/dmytro_lubinetzs)

Нагадаємо, раніше Дмитро Лубінець анонсував зустріч з Москальковою. Він зазначав, що хоче обговорити питання повернення захисників та цивільних.

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