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Лубинец встретился с российским омбудсменом в Турции

Фото: уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с российской уполномоченной Татьяной Москальковой. Встреча прошла в Турции этой ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лубинца в Telegram.

По словам омбудсмена, темами переговоров стали гуманитарные проблемы. Уполномоченные по правам человека обменялись предложениями.

"Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран", - отметил Лубинец.

Фото: Лубинец встретился с Москальковой в Турции (t.me/dmytro_lubinetzs)

Напомним, ранее Дмитрий Лубинец анонсировал встречу с Москальковой. Он отметил, что хочет обсудить вопрос возвращения защитников и гражданских.

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