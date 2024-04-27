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Лубинец жестко раскритиковал федерацию Красного Креста за защиту интересов России

Суббота 27 апреля 2024 21:34
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Лубинец жестко раскритиковал федерацию Красного Креста за защиту интересов России Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Уполномоченный Верховной рады по правам человека подверг критике Международную федерацию Красного Креста за оправдание незаконных действий российского Красного Креста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дмитрия Лубинца в Telegram.

Лубинец акцентировал свое внимание на том, что МФКК стал адвокатом российского Красного Креста, в частности, федерация "закрывает глаза на преступления". Он раскритиковал МФКК за деятельность российского КК во временно оккупированном Крыму.

"РКК украл в Крыму имущество Национального Общества Красного Креста Украины. По этому факту возбуждено уголовное производство, требуем осуждения действий РКК", - написал Лубинец.

По словам Лубинца, российский КК сотрудничал с лагерем "Артек" во временно оккупированном Крыму, говорилось, что на директора этого лагеря наложили санкции за причастность к депортации украинских детей.

Однако в выводах федерации речь идет только о том, что "партнерство РКК с лагерем "Артек" требует серьезного пересмотра".

"Эти слова выглядят плачевно: ведь когда есть факты - нужное действие, а не рассмотрение ситуации с разных сторон", - говорит Лубинец.

Возвращение украинских детей из незаконной депортации

Оккупационные войска РФ продолжат похищать украинских детей и вывозить их на территорию России.

Напомним, Украина передала Катару список с именами 561 ребенка, незаконно вывезенных оккупантами в Россию.

Добавим, что международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову за незаконную депортацию украинских детей.

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Дмитрий Лубинец
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