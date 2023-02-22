Лубінець заявив, що Росія чинить судилище над затриманим українським підприємцем

За його словами, мова йде про українця Олександра Марченко, який в кінці 2018 року поїхав до міста Донецьк через Москву. Там він хотів подати документи на повернення його викраденого автомобіля. Однак чоловіка біло затримано службою "ДНР".

"Понад місяць чоловік незаконно утримувався без зв’язку та рідним було невідомо про його місце утримання. В подальшому його передали до ФСБ РФ", - написав Лубінець.

Омбудсмен розповів, що за рік перебування на території РФ українця було засуджено до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Також російська влада постійно порушувала його права.

"Не надавалось медичне забезпечення, яке йому життєво необхідне, після того, як чоловік у 2016 році переніс рак щитоподібної залози, у зв’язку з чим вона була видалена в результаті хірургічного втручання. Також вже під час ув’язнення захворів на коронавірус і знову ж йому не надали необхідну медичну допомогу", - розповів Лубінець.

Пізніше Марченко був етапований відбувати своє покарання на Забайкалля, регіон РФ, де морози досягають 40 градусів нижче нуля. Українцю було важко адаптуватись в нових умовах.

Окрім цього у 2022 році суд вніс до його справи дані про те, що він "склонный к суициду". При цьому не було проведено жодної експертизи відносно Марченко для того, щоб встановити такий статус.

Після початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, на українця здійснюється постійний тиск.

"Його позбавляють можливості контактувати з родичами, він ізольований, його безпідставно відправляють до ШІЗО на довготривалий строк. Наприкінці 2022 порушили адміністративну справу у зв’язку дискредитацією військових сил РФ, визнали винним і призначили покарання у вигляді штрафу (30 000 рублів). Хоча в судовому засіданні та на допитах громадянин України неодноразово запевняв, що ніяких публічних висловлювань щодо "СВО" у присутності засуджених не висловлював та провину свою не визнає", - написав омбудсмен.

Цього року Марченко було переведено о єдиного приміщення камерного типу як "злісного порушника".

"Закликаю всю міжнародну спільноту посприяти з метою припинення свавілля над громадянином України Марченком О.І задля поновлення його прав та визволення з незаконного утримання", - підкреслив Лубінець.