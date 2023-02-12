Україна порушить в ООН питання незаконного утримання політв'язнів Росією

Україна відправила листа до Комітету ООН із запобігання тортурам і вимагатиме створення міжнародного трибуналу, який засудить найвище військово-політичне керівництво РФ за незаконне утримання і смерть українців у російських колоніях.

Про це заявив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "НВ" .

"Ми надіслали термінового листа до комітету ООН із запобігання катуванням. Я зараз готую лист до всіх інших міжнародних установ, які мають фіксувати факти незаконного утримання та вбивства наших громадян на території РФ. Те, що відбувається, - це нонсенс. Громадяни України проживали на своїй території законним чином, а цю територію незаконно анексувала РФ, і після того звинувачують громадян України за російським законодавством", - заявив він.

Він зазначив, що поки що немає чіткої серйозної реакції з боку міжнародної спільноти на злочини РФ.

"Я дуже хотів би (зараз ми готуємо окремі документи), щоб це стало окремим (питанням) розгляду Ради безпеки ООН і генеральної асамблеї ООН щодо незаконного утримання тисяч і десятків тисяч цивільних осіб РФ", - додав Лубінець.

Він наголосив, що з 2014 року Росія "незаконно тримає, заарештовує без жодних доказів, засуджує, дає великі строки, начебто звинувачує всіх в участі в терористичній організації або в шпигунстві на користь України на території РФ".

"З цього питання треба робити окрему резолюцію, яка має стати додатковим фактом, аргументом продовження санкційної політики проти РФ, накладення нових санкцій на керівників російської держави, на всіх, хто бере в цьому участь", - заявив омбудсмен.

Він також додав, що Україна вимагатиме створення міжнародного трибуналу для російського керівництва.

"І це додатковий аргумент, щоб нарешті ухвалити рішення створити міжнародний трибунал, який засудить вище військово-політичне керівництво РФ, уже остаточно визнавши, що на чолі стоять терористи", - заявив він.