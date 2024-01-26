Лубінець з'ясовує у Червоного Хреста, чи повідомляла РФ про перевезення полонених в Іл-76

Лубінець надіслав офіційний запит до МКЧХ, щоб дізнатись, чи повідомляла Росія щодо перевезення військовополонених літаком Іл-76. Водночас він сумнівається у тому, що країна-терорист передала відповідне попередження.

"Момент юридичний, що коли проводиться транспортування, переміщення військовополонених, зміна їх місця утримання, вони зобов’язані інформувати Міжнародний комітет Червоного Хреста. Я тому і звернувся офіційно, хочу отримати офіційну відповідь від МКЧХ, що Російська Федерація повідомляла про те, що вони будуть перевозити в той чи інший спосіб українських військовополонених в цей день. Я на 99 відсотків переконаний, що нікого вони не інформували, бо вони ніколи це не роблять, як і порушують інші норми Женевської конвенції", - відзначив омбудсмен.

Офіційні списки полонених

Зокрема Лубінець додав, що Україна досі не отримала офіційні списки полонених, які, як стверджує російська сторона, нібито, загинули внаслідок падіння літака.

В тому списку, який раніше оприлюднила пропагандистка Маргарита Симоньян, є багато неточностей.

"Жоден офіційний орган країни-терористки не оприлюднив жодної інформації, не надав жодного прізвища. І ці списки спеціально, на мій погляд, були вкинуті через інформаційні канали пропагандистів Російської Федерації. Тому юридично в нас ніяких списків немає. Щодо аналізу всіх матеріалів, які розповсюджує Російська Федерація, ми встановили, що там є дуже багато неспівпадінь і неточностей", – пояснив він.

Падіння російського літака Іл-76

24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76.

Як стверджували джерела РБК-Україна, повітряне судно перевозило ракети для ЗРК С-300. Водночас Росія заявляє про те, що у літаку перебували 65 полонених, 6 членів екіпажу та 3 супроводжуючих.

Пізніше в Головному управлінні розвідки підтвердили, що 24 січня повинен був відбутись обмін військовополонених.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог грає із життями українських полонених та закликав провести міжнародне розслідування.

За словами омбудсмена Лубінця, немає жодних ознак, які б вказували, що на борту того літака Іл-76 могли бути десятки людей, як стверджує Росія.