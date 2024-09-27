Лубінець спростував інформацію про угоду між Україною та Росією щодо обміну дітьми

За його словами, Катар виконує роль посередника у процесі повернення незаконно депортованих та примусово переміщених українських дітей, за що Україна висловлює глибоку вдячність.

Водночас Лубінець наголосив, що Україна не викрадала та не утримує російських дітей на своїй території, а також не перешкоджає їх поверненню в Росію.

"Міжнародне гуманітарне право не передбачає такого процесу як обмін дітьми. До якого цинізму треба дійти, щоб запропонувати подібний механізм повернення українських дітей з депортації?" - зазначив він.