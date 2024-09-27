RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лубинец опроверг информацию о соглашении между Украиной и Россией по обмену детьми

Фото: обмудсмен Дмитрий Лубинец (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг информацию, распространившуюся в одном из иностранных медиа о якобы заключенном соглашении между Украиной, Россией и Катаром по обмену детьми. Он назвал эти утверждения откровенным продвижением российских нарративов и подчеркнул, что никакого подобного соглашения не существует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение омбудсмена в Telegram.

По его словам, Катар выполняет роль посредника в процессе возвращения незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей, за что Украина выражает глубокую благодарность.

В то же время Лубинец подчеркнул, что Украина не похищала и не удерживает российских детей на своей территории, а также не препятствует их возвращению в Россию.

"Международное гуманитарное право не предусматривает такого процесса как обмен детьми. До какого цинизма надо дойти, чтобы предложить подобный механизм возвращения украинских детей из депортации?" - отметил он. 

"Обмен" детьми

Французское издание Le Monde со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника сообщило, что Катар достиг договоренности с Украиной и Россией о возвращении тринадцати детей, перемещенных в результате войны, под своей эгидой.

Вроде бы девять несовершеннолетних и один взрослый воссоединятся со своими семьями в Украине, а в Россию вернутся четверо несовершеннолетних.

Источник агентства Agence France-Presse (AFP) уточнил, что речь идет о девяти украинских детях в возрасте от 12 до 17 лет и четырех русских в возрасте от 2 до 7 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий ЛубинецДетиВойна России против УкраиныВойна в УкраинеКатарРоссийская Федерация