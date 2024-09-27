Лубинец опроверг информацию о соглашении между Украиной и Россией по обмену детьми

По его словам, Катар выполняет роль посредника в процессе возвращения незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей, за что Украина выражает глубокую благодарность.

В то же время Лубинец подчеркнул, что Украина не похищала и не удерживает российских детей на своей территории, а также не препятствует их возвращению в Россию.

"Международное гуманитарное право не предусматривает такого процесса как обмен детьми. До какого цинизма надо дойти, чтобы предложить подобный механизм возвращения украинских детей из депортации?" - отметил он.